Диетолог Соломатина: мандарины нельзя есть при гастрите, колите и панкреатите

Мандарины являются довольно полезным продуктом, однако есть их слишком часто не стоит даже здоровым людям. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист отметила, что мандарины лучше не употреблять при индивидуальной непереносимости, а также при гастритах, колитах и панкреатитах в состоянии обострения.

Врач добавила, что в них есть витамин С, который нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани.

Кроме того, содержащийся в них калий предохраняет от отёков и укрепляет сердечную мышцу, а полезная клетчатка хорошо очищает организм. Мандарины имеют выраженное бактерицидные и противогрибковые свойства.

Однако некоторые заболевания являются противопоказанием для употребления мандаринов, предупредила эксперт по питанию.

"Цитрусовые довольно аллергенные, и даже если у человека никогда не было аллергии на них, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости. Также противопоказания — гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения", — заключила собеседник издания.

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