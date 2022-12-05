Доктор Маматов: соль, жиры и быстрые углеводы "убивают" сосуды

Максимально снизить риск инфаркта и инсульта можно, исключив пять продуктов, которые засоряют сосуды. Об этом рассказал руководитель Школы активного долголетия, врач Алексей Маматов на своём YouTube-канале.

Первый продукт, по его словам, это поваренная соль. Она необходима человеку, но её чрезмерное употребление — беда для современных людей, пояснил доктор.

Излишки натрия задерживают воду в тканях организма, увеличивая объём циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на сердце и приводит к стойкому повышению давления, добавил специалист.

Второй продукт — убийца сосудов — жиры, в первую очередь, красное мясо или термически обработанный жир, которые повышают количество плохих липопротеидов низкой плотности и холестерина, что ведёт к образованию артериальных бляшек, рассказал эксперт.

На третьем месте трансжиры, которые качественно закупоривают сосуды. К ним относятся фаст-фуд, обжаренная во фритюре пища, воздушная кукуруза, пицца, маргарин, пирожные, мороженое и многое другое, отметил врач.

Четвёртый продукт, который вредит сосудам, по его мнению, это злаки и углеводы высокой степени очистки. Доктор посоветовал избегать крахмалистой пищи и быстрых углеводов.

Наконец, последние продукты в списке, это алкоголь и никотин. Выпивая алкоголь или вдыхая пары никотина, человек усиливает внутреннее воспаление, которое наносит повреждение сосудам, ускоряя развитие атеросклероза и приближая инсульт и инфаркт, заключил Маматов.

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