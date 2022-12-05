Терапевт Ляшко: после 45 лет нужно спать не менее восьми часов

По достижении 45 лет необходимо соблюдать пять правил, которые позволят достичь долголетия. Об этом рассказал врач-терапевт Игорь Ляшко в материале kubnews.ru.

По словам специалиста, к ним относятся достаточное количество сна и спорта, применение принципов здорового питания, отсутствие лишнего веса и стрессов.

Доктор также порекомендовал обратить внимание на сон, который должен составлять не менее восьми часов.

Он призвал ложиться спать в одно время, проветривать комнату, регулярно менять постельное белье и чистить матрас.

В рацион собеседник издания советует включить больше свежих фруктов и овощей, готовить на растительном, а не на сливочном, масле и пить не менее 2 литров воды в день.

Ежедневно не менее получаса следует выделять на спорт или хотя бы по часу прогуливаться пешком, заключил Ляшко.

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