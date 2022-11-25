Мясников: по России постепенно распространяется опасный вирус гриппа из Египта

Опасный вирус гриппа A (H3N2) проник в Россию из Египта. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что "египетский грипп" начал постепенно распространяться по стране.

"Эпидемия гриппа будет серьёзной", — предупредил доктор.

По его словам, "злой" грипп из Египта уже выявляют в разных государствах мира. Он призвал российских медиков готовиться к большому наплыву пациентов с различными осложнениями заболевания.

Эксперт также перечислил симптомы, свойственные всем штаммам гриппа:

Высокая температура;

Появление кашля и насморка на вторые-третьи сутки.

Врач-инфекционист Ольга Афанасьева поддержала мнение Мясникова о том, что Россию ждёт довольно тяжёлый эпидсезон в этом году. Как пояснила специалист, грипп способен негативно влиять на работу сосудов, головного мозга, лёгких и других органов.