Ростовские медики: отказ от алкоголя позволит успешно пройти сезон гриппа и ОРВИ

Ростовские врачи прогнозируют увеличение случаев гриппа и ОРВИ после уверенного наступления минусовых температур и первых осадков, передаёт rostovgazeta.ru.

По их словам, этот рост не будет превышать обычные сезонные показатели заболеваемости. Медики порекомендовали пациентам, которые беспокоятся о своём здоровье, получить вакцину против гриппа и COVID-19 в поликлинике.

Они также подчеркнули: если человек давно не обращался в больницу, ему следует проконсультироваться со специалистом перед прививкой.

"Это позволит оценить состояние здоровья", — рассказал врач-терапевт.

Кроме того, сотрудники ростовских медучреждений посоветовали россиянам воздержаться от употребления спиртных напитков и токсичной еды. Как пояснили врачи, здоровый образ жизни, зарядка и эмоциональная стабильность положительно влияют на способность организма бороться с различными сезонными вирусами.