Ростовские врачи прогнозируют увеличение случаев гриппа и ОРВИ после уверенного наступления минусовых температур и первых осадков, передаёт rostovgazeta.ru.
По их словам, этот рост не будет превышать обычные сезонные показатели заболеваемости. Медики порекомендовали пациентам, которые беспокоятся о своём здоровье, получить вакцину против гриппа и COVID-19 в поликлинике.
Они также подчеркнули: если человек давно не обращался в больницу, ему следует проконсультироваться со специалистом перед прививкой.
"Это позволит оценить состояние здоровья", — рассказал врач-терапевт.
Кроме того, сотрудники ростовских медучреждений посоветовали россиянам воздержаться от употребления спиртных напитков и токсичной еды. Как пояснили врачи, здоровый образ жизни, зарядка и эмоциональная стабильность положительно влияют на способность организма бороться с различными сезонными вирусами.
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