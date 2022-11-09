В аптеках Оренбуржья наблюдается дефицит антибиотиков широкого спектра

Два вида самых популярных антибиотиков в РФ — "Амоксиклав" и "Аугментин" — практически исчезли с полок аптек в Оренбургской области. Фармацевты города подтвердили, что этих препаратов почти нигде нет в продаже и на складах.

Как объясняет 56orb.ru, эти антибиотики пропали из аптек сразу по нескольким причинам. Первое — из-за традиционно высокого сезонного спроса на них, и вторая причина — из-за отправок их в больших количествах мобилизованным, находящихся в зоне спецоперации на Украине.

"Этот антибиотик часто назначается именно потому, что действует на бактериальную флору широкого спектра. Препарат помогает, в том числе при раневой инфекции, которая возникает вследствие попадания бактерии в ткани человека при ранении: порезе, царапине, ушибе с нарушением целостности кожных покровов. Кроме того, антибиотик идет в виде таблеток, которые удобно принимать", — объяснил инфекционист поликлиники №1 ООКБ №2 Артур Муртазин.

Фармацевты призывают не паниковать из-за дефицита указанных антибиотиков, уточняя, что их можно запросто заменить другими антибактериальными препаратами.

Кроме того, эксперты считают, что перебои в поставках препаратов скоро должны прекратиться, когда будут завершены мероприятия по частичной мобилизации, а также когда на рынок выйдут новые отечественные производители.