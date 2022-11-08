Фармацевт Преснякова: дефицит антибиотиков объясняется мобилизацией

По словам директора СРО "Ассоциация независимых аптек", главы альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в настоящий момент в аптеках наблюдается нехватка антибиотиков широкого спектра действия.

В частности, на складах почти полностью отсутствуют средства на основе цефексима или комбинации амоксициллина с клавулановой кислотой, отметила специалист.

В возникшем дефиците антибиотиков виноваты два фактора, уверена эксперт.

"Нехватка связана с возросшим спросом, — объяснила Преснякова. — С одной стороны, осенью с обострением различных инфекционных заболеваний спрос на эту группу препаратов традиционно выше, с другой — антимикробные препараты покупают мобилизованные граждане, компании и фонды для отправки гуманитарной помощи на линию соприкосновения", — сказала Преснякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, сейчас на полках аптек наблюдаются результаты локдаунов в странах Азии, которые являются традиционными поставщиками активных веществ для фармацевтических компаний.

Преснякова обратила внимание, что сейчас дефицит амоксициллиновых антибиотиков ощущается во всём мире, в то время как с наличием самого амоксициллина всё в порядке, и существует много отечественных препаратов, при помощи которых можно без труда заменить дефицитный антибиотик.