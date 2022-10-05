В Карелии врачи удалили девушке шестикилограммовую опухоль

Врачи Сортавальской ЦРБ удалили девушке, которая в течение нескольких лет не обращалась за помощью, шестикилограммовую опухоль. Об этом пишет karelinform.ru.

По информации издания, пациентка поступила в медучреждение с болью в области живота. Хирурги обнаружили у неё опухоль в брюшной полости, увеличившуюся до критического размера. Для спасения жизни пришлось срочно проводить операцию.

За три часа медики полностью удалили новообразование, при этом жизненно важные органы не были затронуты.

После восстановительного периода девушке разрешили отправиться домой.

Как пояснил главный врач больницы Александр Романов, хирурги Сортавальской ЦРБ впервые столкнулись с таким сложным случаем. Он также добавил, что опухолевые процессы были доброкачественными.

Помимо этого, главврач порекомендовал россиянам проходить регулярные медицинские обследования для своевременного выявления и лечения опасных заболеваний.