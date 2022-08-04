Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что медицинские специалисты выписали из больницы 70-летнего мужчину, которому врачи удалили опухоль через нос.
По информации журналистов, медики провели операцию 17 июля. Они избавили пенсионера от новообразования, которое сдавливало зрительные нервы и не позволяло человеку нормально видеть. При этом врачи не просверливали отверстие в черепе, подчеркнули в СМИ.
"Он (пациент. — Прим. ред.) выписался из больницы в стабильном состоянии", — отметила политик, слова которой приводит udm-info.ru.
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