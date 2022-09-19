Доктор Абакумов рассказал, как лечить герпес и ячмень

Врач доказательной медицины Олег Абакумов объяснил, как бороться с вирусом герпеса.

Медик отметил, что герпес, как и ячмень, часто атакуют людей при похолодании.

Абакумов отметил, что герпес вылечить нельзя. Можно лишь повлиять на то, как часто он будет проявляться в виде высыпаний на коже.

Ранее онкологи назвали три вируса, из-за которых может развиться рак.

Врач объяснил, что при появлении язвы, вызванной вирусом герпеса, у человека есть только три выхода. Он может ждать, когда "простуда" сама пройдёт. Примерно через две недели болячка должна исчезнуть. В этот период можно обрабатывать поражённое место мазями.

Если же герпес инфицирован бактериями, тогда для лечения потребуются антибиотики. Самый худший вариант — это распространение герпеса по всему телу. В таком случае понадобится курс лечения с применением препаратов валацикловир или фанцикловир.

Абакумов рассказал также о ячмене, который появляется на слизистой оболочке глаза. Ячмень, по словам медика, не так страшен как герпес. Он может пройти через два дня, за исключением тех случаев, когда гной проникает в мягкие ткани и начинается воспаление. При таком положении дел следует обратиться за помощью к офтальмологу.

"Придётся потерпеть. Походить с простудой на губах и красными глазами. Прятаться за маской или опускать взгляд, чтобы никто не заметил. Держать дистанцию с близкими, чтобы не заразить их. А чтобы не терпеть — начинайте укреплять иммунитет уже сейчас и лечить вирусы правильно", — цитирует слова Абакумова "Вести Подмосковья".