Врач доказательной медицины Олег Абакумов объяснил, как бороться с вирусом герпеса.
Медик отметил, что герпес, как и ячмень, часто атакуют людей при похолодании.
Абакумов отметил, что герпес вылечить нельзя. Можно лишь повлиять на то, как часто он будет проявляться в виде высыпаний на коже.
Ранее онкологи назвали три вируса, из-за которых может развиться рак.
Врач объяснил, что при появлении язвы, вызванной вирусом герпеса, у человека есть только три выхода. Он может ждать, когда "простуда" сама пройдёт. Примерно через две недели болячка должна исчезнуть. В этот период можно обрабатывать поражённое место мазями.
Если же герпес инфицирован бактериями, тогда для лечения потребуются антибиотики. Самый худший вариант — это распространение герпеса по всему телу. В таком случае понадобится курс лечения с применением препаратов валацикловир или фанцикловир.
Абакумов рассказал также о ячмене, который появляется на слизистой оболочке глаза. Ячмень, по словам медика, не так страшен как герпес. Он может пройти через два дня, за исключением тех случаев, когда гной проникает в мягкие ткани и начинается воспаление. При таком положении дел следует обратиться за помощью к офтальмологу.
"Придётся потерпеть. Походить с простудой на губах и красными глазами. Прятаться за маской или опускать взгляд, чтобы никто не заметил. Держать дистанцию с близкими, чтобы не заразить их. А чтобы не терпеть — начинайте укреплять иммунитет уже сейчас и лечить вирусы правильно", — цитирует слова Абакумова "Вести Подмосковья".
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