Онкологи назвали три вируса, из-за которых может развиться рак

Главный онколог Скандинавского центра здоровья, заслуженный врач России Андрей Коржиков и специалист онкоцентра имени Блохина Игорь Самойленко рассказали, какие вирусы могут вызвать рак. Также эксперты сообщили о вирусной теории развития подобного заболевания.

"Любое вирусное заболевание способствует развитию опухолевых процессов. Только с тех позиций, что вирус — один из дополнительных факторов, которые могут заводить механизмы опухолевого развития, то есть влиять на молекулы ДНК", — сообщил Коржиков.

По его данным, из-за вируса папилломы человека может развиться рак шейки матки. Однако, как подчеркнул в беседе с URA.RU Самойленко, пострадать могут не только женщины. Мужчины рискуют получить рак полового органа, анального канала, языка, заявил специалист. Вместе с этим он назвал следующие вирусы, по причине которых возможно появление подобного заболевания:

вирус Эпштейна-Барра;

герпес человека восьмого типа.

Ранее учёные из Японии рассказали, что заразиться омикрон-вариантом коронавируса можно всего за 15 минут. По данным исследования, человеку достаточно постоять рядом с носителем инфекции без маски на расстоянии менее полуметра.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.