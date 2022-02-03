Главный онколог Скандинавского центра здоровья, заслуженный врач России Андрей Коржиков и специалист онкоцентра имени Блохина Игорь Самойленко рассказали, какие вирусы могут вызвать рак. Также эксперты сообщили о вирусной теории развития подобного заболевания.
"Любое вирусное заболевание способствует развитию опухолевых процессов. Только с тех позиций, что вирус — один из дополнительных факторов, которые могут заводить механизмы опухолевого развития, то есть влиять на молекулы ДНК", — сообщил Коржиков.
По его данным, из-за вируса папилломы человека может развиться рак шейки матки. Однако, как подчеркнул в беседе с URA.RU Самойленко, пострадать могут не только женщины. Мужчины рискуют получить рак полового органа, анального канала, языка, заявил специалист. Вместе с этим он назвал следующие вирусы, по причине которых возможно появление подобного заболевания:
Ранее учёные из Японии рассказали, что заразиться омикрон-вариантом коронавируса можно всего за 15 минут. По данным исследования, человеку достаточно постоять рядом с носителем инфекции без маски на расстоянии менее полуметра.
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