Переедание арбуза может вызвать проблемы со здоровьем

Любители поедать арбуз в больших количествах могут столкнуться с повышением уровня сахара в крови, вздутием и камнями в почках, предупредила врач-диетолог.

Несмотря на то, что арбуз является довольно полезным продуктом, не стоит его употреблять бесконтрольно, отметила доктор медицинских наук Маргарита Королева. Люди, у которых диагностированы метаболические нарушения, инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа должны относиться к этому плоду с осторожностью, так как он может повысить уровень сахара в крови.

Норма употребления арбуза, передаёт слова эксперта издание Москва 24, примерно 300 граммов мякоти ежедневно. Такое количество позволит почувствовать насыщение и удовольствие, но не приведёт к негативным последствиям.