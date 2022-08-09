Арбуз является ценным источников природных антиоксидантов. Эта ягода семейства тыквенных содержит ликопин, нейтрализующий влияние свободных радикалов. Но чрезмерное употребление арбуза может навредить людям, страдающим некоторыми заболеваниями, рассказал врач-кардиолог Денис Синкевич.
Специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья" заметил, что ликопин укрепляет внутренний слой сосудов, предотвращая таким образом возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Кроме того, арбуз — это ценный источник витаминов группы В, особенно В1 и В6, а также минералов, таких как калий и магний. В нём есть каротиноиды и флавоноиды, витамин С, он не содержит жира и холестерина, добавил доктор.
Кардиолог предупредил, что при чрезмерном употреблении арбуз может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, сердечной недостаточностью, ожирением и сахарным диабетом.
Оптимальным количеством, по словам врача, будет два-три ломтика этой полезной ягоды в день.
Чтобы быстрее вывести из организма углеводы, рекомендуется сразу после приёма десерта совершить прогулку пешком, на велосипеде или поплавать в воде, заключил собеседник издания.
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