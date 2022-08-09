Кардиолог Синкевич: арбуз защищает сосуды и предохраняет от рака

Арбуз является ценным источников природных антиоксидантов. Эта ягода семейства тыквенных содержит ликопин, нейтрализующий влияние свободных радикалов. Но чрезмерное употребление арбуза может навредить людям, страдающим некоторыми заболеваниями, рассказал врач-кардиолог Денис Синкевич.

Специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья" заметил, что ликопин укрепляет внутренний слой сосудов, предотвращая таким образом возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Кроме того, арбуз — это ценный источник витаминов группы В, особенно В1 и В6, а также минералов, таких как калий и магний. В нём есть каротиноиды и флавоноиды, витамин С, он не содержит жира и холестерина, добавил доктор.

Кардиолог предупредил, что при чрезмерном употреблении арбуз может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, сердечной недостаточностью, ожирением и сахарным диабетом.

Оптимальным количеством, по словам врача, будет два-три ломтика этой полезной ягоды в день.

Чтобы быстрее вывести из организма углеводы, рекомендуется сразу после приёма десерта совершить прогулку пешком, на велосипеде или поплавать в воде, заключил собеседник издания.