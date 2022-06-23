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Врач Чернышова: инфаркт способен надевать маски других заболеваний

Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, под какие заболевания может "маскироваться" инфаркт.

Врач Чернышова: инфаркт способен надевать маски других заболеваний

По её словам, к характерным симптомам инфаркта относят чувство тяжести и сдавливания за грудиной посередине. Однако врач пояснила, что в отдельных случаях угрожающее жизни состояние пациенты путают с другими, менее серьёзными, болезнями.

"Зубная боль может быть признаком инфаркта. Как правило, болит зуб в нижней челюсти слева, но может болеть и справа. Это интенсивная боль без видимых причин", — сказала Чернышова в интервью Москве 24.

Как отметила специалист, если у пациента болит зуб, но стоматолог не находит повреждений, необходимо срочно сделать ЭКГ. Кроме того, врач подчеркнула: сильная боль в животе тоже нередко сигнализирует об инфаркте.

Она посоветовала обращаться в больницу при любых подозрениях на ишемическое заболевание сердца.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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