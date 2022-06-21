Невролог Олеся Богомолова заявила, что судороги в мышцах возникают не только во время физических упражнений. Как подчеркнула специалист, причиной болезненных ощущений может быть дефицит важных элементов.
"Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль", — отметила эксперт, слова которой передаёт Москва 24.
Собеседница издания порекомендовала в этом случае обращаться к специалисту. По данным Богомоловой, судороги в мышцах могут свидетельствовать о нехватке следующих элементов:
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