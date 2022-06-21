Невролог Богомолова: судорога сигнализирует о нехватке важных элементов

Невролог Олеся Богомолова заявила, что судороги в мышцах возникают не только во время физических упражнений. Как подчеркнула специалист, причиной болезненных ощущений может быть дефицит важных элементов.

"Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль", — отметила эксперт, слова которой передаёт Москва 24.

Собеседница издания порекомендовала в этом случае обращаться к специалисту. По данным Богомоловой, судороги в мышцах могут свидетельствовать о нехватке следующих элементов:

калий,

натрий,

кальций,

магний.

Ранее врач Алиса Медкова назвала судороги одним из симптомов менингита у ребёнка при заражении COVID-19.