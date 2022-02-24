Врач назвала симптомы менингита у ребёнка при заражении коронавирусом

Заместитель главного врача НИКИ детства Минздрава Московской области Алиса Медкова объяснила, как вовремя заметить у ребёнка менингит при заболевании COVID-19. По словам специалиста, родственникам заразившихся инфекцией детей необходимо тщательно следить за их состоянием.

"Объективно оценить неврологическую симп­томатику способен только доктор, однако некоторые симптомы могут насторожить и родителей", — сказала Медкова, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперт перечислила следующие проявления менингита при инфицировании коронавирусом:

малоподвижное поведение;

больной не хочет играть, смотреть мультики;

постоянно спит.

При таком "загруженном" состоянии ребёнка родителям стоит заподозрить менингит, подчеркнула эксперт. Также в случае потери сознания или появления судорог Медкова призвала как можно быстрее вызывать "скорую".

Ранее в Подмосковье едва не скончался 13-летний мальчик из Кубы. Выяснилось, что во время болезни COVID-19 подросток страдал из-за менингита.

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