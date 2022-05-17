Нутрициолог: причина тяги к мучному и сладкому — дефицит микроэлементов

Недостаток микроэлементов в организме может проявляться в виде определённых сигналов. Человека будет тянуть на сладкое, острое, солёное или мучное. Об этом рассказал нутрициолог Александр Мирошников.

Специалист заметил в беседе с Москвой 24, что в состоянии стресса человеку хочется сладкого. Это может вызвать проблемы со здоровьем и ожирение. В таком случае стоит предпочесть продукты с высоким содержанием магния. Этот элемент участвует в работе дофаминовых центров, "ответственных" за чувство удовольствия.

О недостатке хрома в организме говорит непреодолимая тяга к выпечке. Хром необходим для образования рецепторов наших клеток, а восполнить его можно, употребляя морепродукты, пояснил нутрициолог.

На солёное может тянуть тех, кто активно занимается спортом. Организм теряет натрий с потом, поэтому на тренировку можно брать бутылку негазированной минеральной воды и делать каждые 15 минут по большому глотку, добавил эксперт.

А вот желание съесть что-то острое может указывать на проблемы с щитовидной железой, предупредил собеседник канала. Выяснить, в порядке ли этот важный орган, можно, сдав анализы на гормоны.

Капсаицин, содержащийся в красном перце, повышает метаболизм, который резко снижается при нарушении работы щитовидки, объяснил Мирошников.