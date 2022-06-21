Кардиолог Конев: экстремальные аттракционы опасны для девушек с низким давлением

Экстремальные аттракционы могут представлять смертельную опасность для девушек, которые страдают от низкого давления. Об этом заявил врач-кардиолог Юрий Конев.

По словам специалиста, нарушения работы сердечно-сосудистой системы чаще всего встречаются в юные годы у лиц женского пола.

"Все эти ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий", — сказал врач в интервью URA.RU.

Однако он подчеркнул: молодых людей сложно остановить. Как отметил Конев, если они захотят покататься на аттракционах, то всё равно "сядут и поедут", несмотря на рекомендации врачей. Пациенты, испытывающие проблемы с сердечно-сосудистой системой, при определённом стечении обстоятельств могут умереть на экстремальных аттракционах, пояснил специалист.

Кроме того, Конев добавил, что любые вращения с большой скоростью нарушают кровообращение.