В Люберцах загорелось колесо обозрения с людьми в кабинках

В подмосковных Люберцах случилось ЧП. На работающем колесе обозрения начался пожар. В момент возгорания на высотном аттракционе находились люди.

Желание прокатиться на колесе обозрение и полюбоваться ночными красотами закончились для любителей романтики неприятностями, сопряжёнными с риском для жизни. Загорелось колесо обозрения. В кабинках в этот момент были люди.

"К счастью, всё обошлось. За 15 минут аттракцион в Наташинском парке остановили, перевели в ручной режим и без приключений эвакуировали 20 отдыхающих", — сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае вновь вспыхнули пожары: горит более 20 гектаров.