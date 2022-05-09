В подмосковных Люберцах случилось ЧП. На работающем колесе обозрения начался пожар. В момент возгорания на высотном аттракционе находились люди.
Желание прокатиться на колесе обозрение и полюбоваться ночными красотами закончились для любителей романтики неприятностями, сопряжёнными с риском для жизни. Загорелось колесо обозрения. В кабинках в этот момент были люди.
"К счастью, всё обошлось. За 15 минут аттракцион в Наташинском парке остановили, перевели в ручной режим и без приключений эвакуировали 20 отдыхающих", — сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае вновь вспыхнули пожары: горит более 20 гектаров.
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