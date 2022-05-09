В Красноярском крае пожары вспыхнули вновь: горит более 20 гектаров

В Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность, об этом сообщает prmira.ru, ссылаясь на информацию, полученную от регионального МЧС.

Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.

В настоящий момент в Красноярском крае производится восстановление линий электропередачи.

Ранее стало известно о пожарах, вспыхнувших в Красноярском крае. Ситуация усугубилась из-за штормовых ветров и бурь. Отмечается, что пострадали более 1200 жителей, есть погибшие. В субботу, 7 мая, бушевали 273 пожара на 18 территориях. Самый массовый пожар произошёл в Уяре, там огонь уничтожил 201 дом.