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Автор Елена Федорова

В Красноярском крае пожары вспыхнули вновь: горит более 20 гектаров

Происшествия

В Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность, об этом сообщает prmira.ru, ссылаясь на информацию, полученную от регионального МЧС.

Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.

В настоящий момент в Красноярском крае производится восстановление линий электропередачи.

Ранее стало известно о пожарах, вспыхнувших в Красноярском крае. Ситуация усугубилась из-за штормовых ветров и бурь. Отмечается, что пострадали более 1200 жителей, есть погибшие. В субботу, 7 мая, бушевали 273 пожара на 18 территориях. Самый массовый пожар произошёл в Уяре, там огонь уничтожил 201 дом.

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Автор: Елена Федорова
мчс россия красноярский край
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