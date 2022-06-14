В Москве построят поликлиники с игровыми зонами и кафе

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в новых поликлиниках столицы появятся кафе, игровые зоны и информационные центры.

"Во-первых, большие холлы со вторым светом. Когда приходим в поликлинику, логистика, вся поликлиника, размещение помещений, кабинетов, выстроена таким образом, чтобы минимизировать очереди", — сказал чиновник, слова которого приводит Москва 24.

По информации собеседника издания, главные кабинеты врачей расположат на первым этаже. Как подчеркнул Загрутдинов, в данный момент в Москве по новым стандартам строят 17 поликлиник.