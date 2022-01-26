Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила новый порядок закрытия больничных листов при коронавирусе.

Симоньян сделала запрос в мэрию Москвы и рассказала подписчикам о новых правилах оформления больничных листов.

Журналистка сообщила, что после COVID-19 и ОРВИ больничные листы в столице теперь закрывают дистанционно.

"Вам позвонит врач, узнает о вашем самочувствии и, если вы в порядке, закроет больничный, который автоматически отправят на вашу работу. Если вам всё еще нехорошо, ваш больничный ровно так же удаленно продлят. В поликлинику ходить не надо, самому звонить никуда не надо", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Информация о больничных, по словам главы RT, касается только столицы.

"Как в регионах, буду продолжать выяснять", — отметила журналистка.

Симоньян также опубликовала памятку для тех, кто контактировал с больными коронавирусом и тоже сел на больничный.

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