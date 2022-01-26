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Автор Елена Былкина

Симоньян рассказала, как в Москве закрывают больничные листы при COVID-19

Здоровье

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила новый порядок закрытия больничных листов при коронавирусе.

Симоньян рассказала, как в Москве закрывают больничные листы при COVID-19

Симоньян сделала запрос в мэрию Москвы и рассказала подписчикам о новых правилах оформления больничных листов.

Журналистка сообщила, что после COVID-19 и ОРВИ больничные листы в столице теперь закрывают дистанционно.

"Вам позвонит врач, узнает о вашем самочувствии и, если вы в порядке, закроет больничный, который автоматически отправят на вашу работу. Если вам всё еще нехорошо, ваш больничный ровно так же удаленно продлят. В поликлинику ходить не надо, самому звонить никуда не надо", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Информация о больничных, по словам главы RT, касается только столицы.

"Как в регионах, буду продолжать выяснять", — отметила журналистка.

Симоньян также опубликовала памятку для тех, кто контактировал с больными коронавирусом и тоже сел на больничный.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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В Подмосковье дистанционно закрывают и продлевают больничные листы
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы маргарита симоньян
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