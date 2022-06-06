Диетолог: после 60 лет опасно пить много кофе и сладких соков

Для людей старше 60 лет вред может принести неумеренное употребление кофе, алкоголя и сладких напитков. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Специалист заметил в беседе с "Москвой 24", что у кофе имеется свойство выводить полезные микроэлементы из организма, в том числе и кальций. Это может вызвать у пожилых людей к остеопорозу и дефициту микроэлементов.

Эксперт добавил также, что кофеин усиливает возбудимость, вследствие чего скачет артериальное давление. В результате повреждается сосудистая стенка, которая и так уже хрупкая у людей в возрасте. Образуются микротрещины, в которых будет откладываться больше холестерина, а в дальнейшем это будет вести к более быстрому развитию атеросклеротических изменений, пояснил собеседник канала.

Также диетолог посоветовал осторожно подходить к употреблению алкогольных и газированных напитков и сладких пакетированных соков. Они влияют на сердечно-сосудистую систему, противопоказаны при сахарном диабете и ожирении, заключил врач.