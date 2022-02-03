Кардиолог назвала безопасную для сердца дозу кофе в день

В день можно совершенно безопасно выпивать две чашки кофе. Это не принесёт никакого вреда даже людям, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы, в том числе инфаркт и сердечная недостаточность. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Она отметила, что кофе способно вызывать панические атаки, поскольку есть индивидуальная чувствительность к этому напитку. Дело в том, что у многих от кофе кратковременно повышается сердцебиение, а для человека склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать приступ, пояснила доктор.

По словам специалиста, кофе это не причина панических атак, а триггер, который запускает условный рефлекс. Поэтому если как следует поработать над причиной с кардиопсихологом, то потом спокойно можно пить кофе, даже до пяти чашек в день.

Врач добавила, что пять чашек, это, конечно, уже многовато, но для молодых людей не критично. А две чашки кофе — это совершенно точно безопасная доза, которая не принесёт вреда организму, заключила кардиолог.

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