Дерматолог Притыко: луковый суп поможет избавиться от мешков под глазами

Врач-косметолог, дерматолог ЦКБ Управления делами президента РФ Мария Притыко назвала способы борьбы с мешками под глазами, возникающими при употреблении большого количества жидкости, солёной или пряной пищи на ночь.

По её словам, отёки можно устранить с помощью лука-порея, который обладает мочегонным действием.

"Мы можем приготовить французский луковый суп, употреблять его несколько раз в день, и у нас будет мочегонный эффект. Отёки будут уходить", — сказала Притыко в интервью Москве 24.

Кроме того, дерматолог посоветовала прикладывать холодные ложки под глаза и держать их до тех пор, пока они не станут комнатной температуры. Как отметила специалист, в борьбе с отёками поможет и массаж: необходимо не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз.

Она также порекомендовала использовать косметические патчи от отёков или крема, содержащие дренирующие ингредиенты.