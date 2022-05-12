EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Дерматолог Притыко: луковый суп поможет избавиться от мешков под глазами

Здоровье

Врач-косметолог, дерматолог ЦКБ Управления делами президента РФ Мария Притыко назвала способы борьбы с мешками под глазами, возникающими при употреблении большого количества жидкости, солёной или пряной пищи на ночь.

Дерматолог Притыко: луковый суп поможет избавиться от мешков под глазами

По её словам, отёки можно устранить с помощью лука-порея, который обладает мочегонным действием.

"Мы можем приготовить французский луковый суп, употреблять его несколько раз в день, и у нас будет мочегонный эффект. Отёки будут уходить", — сказала Притыко в интервью Москве 24.

Кроме того, дерматолог посоветовала прикладывать холодные ложки под глаза и держать их до тех пор, пока они не станут комнатной температуры. Как отметила специалист, в борьбе с отёками поможет и массаж: необходимо не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз.

Она также порекомендовала использовать косметические патчи от отёков или крема, содержащие дренирующие ингредиенты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Sberbank
Новости
Херсонская область обратится с просьбой о включении в состав РФ после интеграции
Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ
Бородай: ВСУ ушли с юга Донбасса из-за превосходства российской армии
Украина предложила РФ обменять раненых из "Азовстали" на российских военных
Бретон: Европа не разделилась из-за газового эмбарго РФ "несмотря на Венгрию"
Политолог Баширов: конфликт на Украине продлится два года
Папа Римский, Эрдоган, теперь Маск: майор Волына вновь умоляет спасти "Азов"*
WELT: вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО решён — инсайдеры
Дерматолог Притыко: луковый суп поможет избавиться от мешков под глазами
Эксперт Норин: боевиков в "Азовстали" просто физически замуруют
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Последние материалы
Херсонская область обратится с просьбой о включении в состав РФ после интеграции
Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ
Бородай: ВСУ ушли с юга Донбасса из-за превосходства российской армии
Украина предложила РФ обменять раненых из "Азовстали" на российских военных
Бретон: Европа не разделилась из-за газового эмбарго РФ "несмотря на Венгрию"
Политолог Баширов: конфликт на Украине продлится два года
Папа Римский, Эрдоган, теперь Маск: майор Волына вновь умоляет спасти "Азов"*
WELT: вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО решён — инсайдеры
Дерматолог Притыко: луковый суп поможет избавиться от мешков под глазами
Эксперт Норин: боевиков в "Азовстали" просто физически замуруют
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников