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Автор Анна Смирнова

Кожа под глазами: ошибки ухода

Одна из самых проблемных зон лица — кожа вокруг глаз. Эпидермис в этой части тоньше остального почти в пять раз, а напряжение, в том числе мимика — активны, как нигде на лице: в день мы моргаем не менее 10 000(!) раз, а еще улыбаемся, касаемся руками, трем глаза…

Кожа под глазами: ошибки ухода

К тому же, в коже вокруг глаз гораздо меньше коллагена и эластина, что вкупе и становится причиной раннего появления под глазами морщин, темных кругов, отеков.

Пытаясь навести "порядок" под глазами, мы часто, вместо помощи, оказываем этой области "медвежью услугу", лишь усугубляя проблемы и потом удивляемся, почему не помогают даже люксовые марки специализированной косметики.

Основные ошибки

Разберем самые распространенные ошибки по уходу за кожей под глазами.

Игнорируем крем

Порой возникает желание дать глазам "отдых", не используя уходовую косметику или сэкономить средства. Да, ситуации бывают разные, но если они станут не случайными, а систематическими, то не стоит удивляться, что в скором времени проблемы себя явно обозначат.

Прямо на лице. Прямо под глазами. Прямо очень заметно.

Оставшаяся без ухода, питания и увлажнения кожа очень быстро будет подвернута атаке внешних факторов, что спровоцирует появление морщин и других признаков старения.

Оставляем глаза без защиты

Как уже сказано выше, область под глазами — сверх-мимическая. А если к естественной мимике добавить еще и вынужденную: прищуривание от солнца, ветра, снега и т. д., то и вовсе получается грустная картина: веки постоянно "сморщены", что, разумеется, отражается и на коже под ними.

Поэтому, хорошие темные очки — это не баловство и не пустые траты, это — инвестиция в здоровье глаз во всех смыслах.

Кроме того, всегда, в любое время года, следует заботиться об уходе для кожи вокруг глаз с SPF-защитой.

Ошибка выбора

По разным причинам, но многие женщины делают это: наносят на область век обычный, пусть даже качественный крем для лица. Максимум, что такой крем сделает — увлажнит эту область, но вот как уходовое средство он не годится: это как использовать вместо, скажем, лака для волос, дезодорант.

Вроде оба средства — "брызгалки", но предназначение у них абсолютно разное.

Злоупотребление "мгновенными" средствами

Речь идет о таких модных сегодня патчах.

Дело в том, что это средство — всего лишь "скорая помощь" для того, чтобы снять отечность, раздражение, повысить тонус и пр. Но как уходовое и долгоиграющее средство патчи не просто бесполезны, но могут и навредить.

Поэтому следует использовать специализированные средства: гель, крем, эмульсию в зависимости от того, какую проблему следует решить. А патчи оставьте для экстренности.

Неправильное нанесение

Еще одна частая ошибка — неправильное нанесение. В этом случае даже хорошее средство не будет работать на полную. Наносить уходовое средство следует в меру, без перебора. Избыток может стать причиной отека.

Косметологи советуют, что средство, которое "идет" под глаза, должно быть размером чуть больше рисового зернышка.

Этого количества вполне достаточно, если наносить его правильно: на очищенную кожу, минимум за 15 минут до того, как вы ляжете спать или перед нанесением макияжа утром.

Как правильно наносить крем под глаза

  1. Безымянными пальцами передвигаемся от внутренней части надбровной дуги к наружной, затем по нижней части орбитальной кости от периферии к центру.
  2. Следим, чтобы нажатия были точечными, а кожа не растягивалась.
  3. Не следует наносить средство на подвижное веко.
  • Во-первых, это бессмысленно.
  • Во-вторых, некоторые активные компоненты могут попасть на слизистую часть века и даже вызвать ожог.

Исключение составляют лишь те средства, которые, или изначально изготовлены специально для области подвижного века, или же производитель указывает, что его средство годится для распределения по веку.

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Темы красота дерматология правила ухода кожа вокруг глаз
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