Как антироссийские санкции повлияли на возможности отечественных медицинских лабораторий, смогут ли медики обойтись без западных реагентов и оборудования, а также о том, справится ли Россия своими силами или ей поможет Китай, рассказал Pravda.Ru основатель и руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.
— Валерий Викторович, чем можно будет заменить западное оборудование и реактивы?
— Пока нет необходимости их заменять, потому что всё оборудование работает, все реагенты есть. Медицина никоим образом пока не пострадала от санкций.
— Изменится ли ценовая политика?
— Да. У большинства лабораторий оборудование и реагенты импортные, поэтому курс валюты повлияет на их стоимость.
— Прямых санкций нет, но есть проблемы с логистикой. Какие медицинские товары могут пропасть из-за этого?
— Пропасть могут товары, которые будет невыгодно привозить ввиду того, что логистика усложнится, сроки годности станут неудачными. Усложнится плечо доставки, что приведёт к некоторому удорожанию, но в рамках инфляции. Редко какие тесты пропадут или сильно подорожают. Не так всё страшно.
— Если что-то пропадёт, мы сможем это заменить?
— Да, большую часть исследований мы сможем заменить. Существуют российские производители реагентов, которые производят тест-наборы, зарегистрированные у нас:
То, что будет не востребовано из-за слишком высокой цены, навряд ли будут чем-то заменять.
— Есть ли у нас собственное производство необходимых реагентов, оборудования или мы обратимся в Китай?
— Да, в России есть производство, и пока у нас нет необходимости обращаться к зарубежным производителям.
В Китае есть производители высококлассного лабораторного оборудования, которое сопоставимо с лучшими брендами.
Также есть китайские тест-системы и оборудование, у которых пока нет длительного опыта производства. Но они быстро развиваются. Думаю, всё будет нормально.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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