Путин: Экономический блицкриг Запада провалился

Западные страны потерпели неудачу в своих попытках дестабилизировать российскую экономику санкциями, заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства по экономическим вопросам в понедельник.

"Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к уровням первой половины февраля и поддерживается сильным платежным балансом… В банковскую систему страны возвращается иностранная наличность, растет объем вкладов граждан. Что касается потребительского рынка, то после непродолжительного ажиотажа на покупку ряда товаров… розничный спрос нормализовался. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются", — сказал президент.

В целом он отметил, что санкции не смогли сломить экономику страны:

"Целью санкций было быстро подорвать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, спровоцировать коллапс банковской системы и масштабный дефицит товаров в магазинах. Но эта политика провалилась — экономический блицкриг сел на мель".