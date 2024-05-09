"Шокирует до глубины души!": Газманов о том, почему иностранцы удивляются Москве

Олег Газманов рассказал, чем Москва "шокирует" иностранных гостей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олег Газманов поделился, что иностранцы, посещающие Москву, зачастую испытывают настоящий шок от столицы России. Певец подчеркнул, что этот эффект не возникает от экскурсий по памятным местам, а связан с общим впечатлением от города. Стремительное развитие, многообразие и преображение Москвы поражают его иностранных друзей.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна

Газманов отметил, что любит Москву за ее динамичность и разнообразие районов, упомянув такие места, как Красная площадь, "Москва-Сити", Замоскворечье и Патриаршие пруды. Он подчеркнул, что из-за быстрого темпа изменений иногда сложно узнать район, если долго туда не ездить.