Что нужно есть, чтобы быстрее заснуть: мнение диетологов

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Названы продукты для быстрого засыпания

1:09
Здоровье

Улучшить сон можно с помощью питания. В этой статье мы расскажем, какой ужин поможет быстрее заснуть.

Названы продукты для быстрого засыпания
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как улучшить сон с помощью еды

Вы можете добавить в свой рацион продукты, богатые мелатонином. Этот гормон содержится в коричневом рисе, бананах, брокколи, гранатах, свежей клубнике и мяте.

Для синтеза гормона сна необходимо достаточное количество аминокислоты триптофана.  Он содержится в твердых сырах, твороге, сое, миндале, фундуке, овсяных хлопьях и цельнозерновом хлебе.

Рыба и морепродукты особенно полезны для качественного сна, так как богаты витамином В6, который способствует выработке мелатонина, влияющего на скорость засыпания. Поэтому на ужин можно выбрать лосося, тунца, креветки или дорадо.

Для вечера выбирайте легкую, нежирную пищу. Нежирная рыба с рисом и овощами идеально подходит для ужина.

Вечером также можно выпить вишневый сок или травяной чай. Например, из мяты и ромашки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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