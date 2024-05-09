Тренер назвал лучшие упражнения с фитнес-резинкой для мужчин

Тренер назвал самые эффективные упражнения с фитнес-резинкой для прокачки грудных мышц у мужчин.
Хорошо развитые грудные мышцы — это правильная осанка, потому что без них невозможно правильное расположение лопаток, считает тренер Михаил Прыгунов.
Эффективные упражнения с резинкой: отжимания от пола; разведение рук с резинкой в положении стоя; сведение ладоней перед собой с резинкой в положении лёжа; жим с резинкой в положении стоя.
"Что касается интенсивности — выполняйте несколько подходов в зависимости от цели. Если хочется добиться прогресса в отжиманиях, то делайте акцент на количество", — цитирует Прыгунова портал "Чемпионат".
Он добавил, что если нужно укрепить грудь, то 15-20 повторений в подходе, выполненных до состояния отказа, помогут в этом. Стоит делать по пять-шесть подходов.
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