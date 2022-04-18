В США нацелились обрушить российский военно-промышленный комплекс.
Такую задачу озвучил замминистра финансов США Уолли Адейемо.
"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок", — цитирует слова объявил Адейемо РИА Новости.
Замглавы Минфина уверен, что Америка сумеет сделать так, чтобы санкции против России приняли все страны. Это делается с целью подкосить военную мощь России и остановить спецоперацию на Украине.
Адейемо отметил, что мировая экономика находится в безопасности, а страны по-прежнему будут вести расчёты в долларах.
Ранее стало известно, что Япония намерена "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.