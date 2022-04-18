В США назвали новую цель антироссийских санкций

В США нацелились обрушить российский военно-промышленный комплекс.

Такую задачу озвучил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок", — цитирует слова объявил Адейемо РИА Новости.

Замглавы Минфина уверен, что Америка сумеет сделать так, чтобы санкции против России приняли все страны. Это делается с целью подкосить военную мощь России и остановить спецоперацию на Украине.

Адейемо отметил, что мировая экономика находится в безопасности, а страны по-прежнему будут вести расчёты в долларах.

Ранее стало известно, что Япония намерена "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ.