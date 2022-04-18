Японцы намерены "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что ведомство намерено участвовать во встрече стран G20, чтобы провести "разъяснительную работу" среди государств, которые отказались поддержать антироссийские санкции.

Так, по словам министра, если остальные страны не пойдут на такой же шаг и не введут ограничения против России, это обернётся "лазейками" в санкционной политике.

"Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран", — заявил Судзуки на заседании парламентского комитета.

Как подчеркнул министр финансов, именно с этой целью он намерен посетить встречу G20. Кроме того, на повестке дня у Японии будет несколько вопросов по ситуации на Украине.