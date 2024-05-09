Что посадить рядом с баклажанами от колорадского жука

Способы защиты баклажанов от вредителей

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Колорадский жук — один из самых распространенных вредителей овощей, в том числе и баклажанов. Эти жуки могут нанести значительный ущерб урожаю, поедая листья и побеги растений. Однако есть способы защиты растений от этого вредителя, в том числе и путем посадки рядом с баклажанами определённых растений, которые отпугивают колорадского жука.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Одним из самых эффективных способов защиты от колорадского жука является посадка рядом с баклажанами таких растений, как чеснок, лук, базилик, петрушка, мелисса. Эти растения имеют своеобразный запах, который не нравится колорадскому жуку и отпугивает его. Кроме того, чеснок и лук содержат вещества, отпугивающие вредителей.

Также среди растений, которые могут быть посажены рядом с баклажанами для защиты от колорадского жука, можно выделить такие как цветы маргаритки, мята, розмарин, репейник. Они также могут помочь отпугнуть вредителя благодаря своему запаху.

Но помимо посадки отпугивающих растений, важно также следить за состоянием посадок, регулярно уничтожая гнезда колорадского жука и не допуская его массового появления на растениях. Также можно использовать другие способы борьбы, например, покрывать растения специальными сетками или использовать биологические препараты.

Таким образом, посадка рядом с баклажанами отпугивающих растений может эффективно помочь защитить их от колорадского жука. Однако важно помнить, что это лишь один из способов борьбы с вредителями, и важно сочетать его с другими методами для достижения наилучшего результата.