Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран 2024: подробности исследования

Недавно был опубликован ежегодный отчёт ООН о самых счастливых странах мира. В этом году Финляндия вновь возглавила список, заняв первое место в седьмой раз подряд. Среди других стран в топ-10 вошли:
Список был составлен на основе данных, собранных Институтом Гэллапа в ходе масштабных опросов, охвативших 1000 человек из более чем 130 стран за последние три года. Участников просили оценить уровень своей жизненной удовлетворенности по десятибалльной шкале для формирования индекса счастья. В анализе также учитывались такие факторы, как здоровье и уровень доходов.
Например, средняя зарплата в Финляндии, которая лидирует в рейтинге, составляет более 2,5 тысяч евро, что равно приблизительно 300 тысячам рублей, согласно данным journal. tinkoff. ru.
Рейтинг был разработан совместно с Центром исследований благополучия Оксфордского университета, при этом состав участников остался прежним, несмотря на то что ранее над подобными отчетами работала группа независимых экспертов.
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