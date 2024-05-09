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Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран 2024: подробности исследования

Топ-10 самых счастливых стран мира

1:18
Туризм

Недавно был опубликован ежегодный отчёт ООН о самых счастливых странах мира. В этом году Финляндия вновь возглавила список, заняв первое место в седьмой раз подряд. Среди других стран в топ-10 вошли:

Топ-10 самых счастливых стран мира
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Дания
  • Исландия
  • Швеция
  • Израиль
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Люксембург
  • Швейцария
  • Австралия

Список был составлен на основе данных, собранных Институтом Гэллапа в ходе масштабных опросов, охвативших 1000 человек из более чем 130 стран за последние три года. Участников просили оценить уровень своей жизненной удовлетворенности по десятибалльной шкале для формирования индекса счастья. В анализе также учитывались такие факторы, как здоровье и уровень доходов.

Например, средняя зарплата в Финляндии, которая лидирует в рейтинге, составляет более 2,5 тысяч евро, что равно приблизительно 300 тысячам рублей, согласно данным journal. tinkoff. ru.

Рейтинг был разработан совместно с Центром исследований благополучия Оксфордского университета, при этом состав участников остался прежним, несмотря на то что ранее над подобными отчетами работала группа независимых экспертов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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