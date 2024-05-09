Путешествие по Киновселенной: аренда жилья от Принса до Кевина Харта на Airbnb

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Особняк "Людей Икс" и дом из мультфильма "Вверх" открыт для фанатов

1:11
Недвижимость

Институт Ксавьера приветствует поклонников "Людей Икс" и предлагает возможность остановиться в вымышленном особняке через сервис Airbnb.

Особняк "Людей Икс" и дом из мультфильма "Вверх" открыт для фанатов
Фото: www.flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Расположенное в Уэстчестере, штат Нью-Йорк, поместье воссоздано художниками с детальным вниманием к дизайну школы супергероев-мутантов, известной по мультсериалу 90-х. Интерьер выполнен в характерной комиксной стилистике с яркими цветами и черной контурной обводкой.

Также в Абикью, Нью-Мексико, доступен для аренды "парящий" дом из анимационного фильма "Вверх". С видом изнутри создаётся иллюзия, что дом уносится тысячами воздушных шаров, хотя его на самом деле поднимает строительный кран. Перед премьерой новой части мультфильма "Головоломка", поклонники студии "Пиксар" могут посетить Центр управления эмоциями.

Помимо этого, любители музыки 80-х могут остановиться в доме музыканта Принса, который стал известен благодаря фильму "Пурпурный дождь". Вдобавок, сайт предлагает уникальный опыт проживания у знаменитостей, таких как американский комик Кевин Харт и певица Дожи Кэт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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