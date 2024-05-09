В Великом Новгороде с сотрудницы медицинского центра взыскан крупный уголовный штраф за хищение средств из территориального фонда ОМС

Официальные лица УФССП по Новгородской области сообщили, что в Великом Новгороде успешно взыскан крупный уголовный штраф с работницы местного медицинского учреждения. Женщина была частью преступной группы, занимавшейся хищением средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования.
По информации от регионального отделения федеральной службы судебных приставов, мошенники использовали поддельные данные в системе ФОМС для формирования счетов на оплату несуществующих медицинских услуг, которые в последствии направлялись страховым компаниям, включая "Сибирь", "Альфа-страхование — ОМС" и "РОСНО — МС".
Некоторые члены этой группы были осуждены по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, получив наказания в виде лишения свободы и уголовных штрафов, суммарно составивших более 1 миллиона рублей.
Исполнение судебных решений было осуществлено приставами, которые обеспечили возврат украденных финансов. Последняя участница преступления, после консультаций со специалистами службы, вернула 500 тыс. рублей, как сообщает портал mk-novgorod.ru.
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