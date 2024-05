В Великом Новгороде с сотрудницы медицинского центра взыскан крупный уголовный штраф за хищение средств из территориального фонда ОМС

Официальные лица УФССП по Новгородской области сообщили, что в Великом Новгороде успешно взыскан крупный уголовный штраф с работницы местного медицинского учреждения. Женщина была частью преступной группы, занимавшейся хищением средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International