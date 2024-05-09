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В Великом Новгороде с сотрудницы медицинского центра взыскан крупный уголовный штраф за хищение средств из территориального фонда ОМС

Медицинская работница осуждена за хищение средств ФОМС в Новгороде

Страхование

Официальные лица УФССП по Новгородской области сообщили, что в Великом Новгороде успешно взыскан крупный уголовный штраф с работницы местного медицинского учреждения. Женщина была частью преступной группы, занимавшейся хищением средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Медицинская работница осуждена за хищение средств ФОМС в Новгороде
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации от регионального отделения федеральной службы судебных приставов, мошенники использовали поддельные данные в системе ФОМС для формирования счетов на оплату несуществующих медицинских услуг, которые в последствии направлялись страховым компаниям, включая "Сибирь", "Альфа-страхование — ОМС" и "РОСНО — МС".

Некоторые члены этой группы были осуждены по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, получив наказания в виде лишения свободы и уголовных штрафов, суммарно составивших более 1 миллиона рублей.

Исполнение судебных решений было осуществлено приставами, которые обеспечили возврат украденных финансов. Последняя участница преступления, после консультаций со специалистами службы, вернула 500 тыс. рублей, как сообщает портал mk-novgorod.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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