Рогозин: биооружие, которое создавали на Украине, действует на иммунитет

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как биологическое оружие, которое разрабатывали на Украине, влияет на здоровье человека.

По его словам, опасные вещества негативно действуют на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов". Он также отметил в своём Telegram-канале, что биооружие создавали против "русского населения".

"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса", — написал Рогозин.

Как утверждает гендиректор "Роскосмоса", биооружие способно привести к непереносимости традиционной пищи и заболеваниям, которые ослабляют иммунитет нации и становятся причиной её постепенного вымирания "без воздействия войн".

Рогозин пояснил, что в 2017–2018 годах возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности. Он убеждён: Пентагон с помощью биоматериалов из Украины и других соседних с РФ стран стремится создать "этническое оружие".

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