Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как биологическое оружие, которое разрабатывали на Украине, влияет на здоровье человека.
По его словам, опасные вещества негативно действуют на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов". Он также отметил в своём Telegram-канале, что биооружие создавали против "русского населения".
"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса", — написал Рогозин.
Как утверждает гендиректор "Роскосмоса", биооружие способно привести к непереносимости традиционной пищи и заболеваниям, которые ослабляют иммунитет нации и становятся причиной её постепенного вымирания "без воздействия войн".
Рогозин пояснил, что в 2017–2018 годах возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности. Он убеждён: Пентагон с помощью биоматериалов из Украины и других соседних с РФ стран стремится создать "этническое оружие".
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