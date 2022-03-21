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Автор Игорь Рябов

Эксперт Джаралла рассказал о рассказал о международной сети биолабораторий США

Политика

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал Pravda.Ru факт обнаружения российскими военными на Украине американских биолабораторий, где проводились запрещённые опыты.

Эксперт Джаралла рассказал о рассказал о международной сети биолабораторий США

"США нарушили все международные соглашения и работали над созданием вирусов, которые будут действовать против определенных этнических групп. Они изучали страшные в своём безумии варианты: распространение вируса при помощи птиц и грызунов", — заявил Джаралла.

По его словам, американские учёные разрабатывали план по заражению России опасными заболеваниями.

"Подтверждено, что США изучали возможности распространения заболеваний при помощи естественных условий. Предполагалось заразить летучих мышей и птиц, которые сезонно мигрируют, для переноса этих вирусов. Те материалы, которые предоставила Россия, показывают, что в лабораториях работали с чудовищными по своей силе вирусами, опасными для всего человечества", — отметил собеседник издания.

Джаралла рассказал, что подобные лаборатории продолжают действовать в Грузии и на территории стран Восточной Европы.

"Это международная сеть, раскинутая по всему миру в восточном полушарии, которую на протяжении последнего десятилетия американцы превратили в работающую структуру по изучению генных материалов людей в различных условиях", — сообщил эксперт.

Он напомнил, что ещё в 1972 году крупнейшие страны мира, в том числе США, подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

"Американцы считают себя вправе не соблюдать любые заключенные договоренности, если им это выгодно. Такое безответственное поведение неизбежно приведет к беде", — подчеркнул Джаралла.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно есть биологические лаборатории, и США пытаются не допустить, чтобы результаты исследований попали к российской стороне. При этом в ООН заявили, что не смогут проверить предоставленные РФ данные о наличии военных биопрограмм на Украине.

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США признали разработку смертельного оружия в биолабах на Украине
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша грузия украина владимир джаралла
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