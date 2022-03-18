В ООН заявили, что не cмогут проверить наличие военных биопрограмм на Украине

В ООН заявили, что не смогут расследовать информацию, предоставленную РФ, о наличии военных биопрограмм на Украине. Об этом сообщила замгенсека ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обнаружение российскими войсками на территории Украины американских биолабораторий, которые участвовали в военно-биологической программе США.

"Сначала было восемь таких объектов на базе украинских лабораторий, а потом американцы сделали с нуля еще восемь биолабораторий", — сообщил экс-сенатор.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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