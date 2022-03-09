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Автор Николай Ткаченко

Диетолог рассказала о главных ошибках во время поста

Здоровье

Неправильный рацион во время поста может привести к серьёзным последствиям и стать причиной заболеваний желудка, сердца и даже почек. Как избежать этого и подготовить организм к продолжительному воздержанию от животной пищи, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о главных ошибках во время поста

По её словам, люди, которые привыкли стимулировать центры вознаграждения мозга и не любят есть богатую клетчаткой пищу, но желают поститься, должны подготовиться заранее.

Специалист заметила в беседе с "Вечерней Москвой", что не стоит резко менять свой рацион с большим количеством жиров и углеводов на постный. Из-за этого может возникнуть дефицит ингредиентов, которые помогали вырабатываться гормонам радости, а в итоге в организме, который начинает искать замену калорийной пище, начинается паника.

Человек начинает потреблять большое количество сладостей, которые входят в список разрешённых, например, постного печенья, тортов, выпечки и сухофруктов. А они имеют высокий гликемический индекс и резко повышают сахар в крови, что может привести к развитию сахарного диабета второго типа, объяснила диетолог.

Она посоветовала не налегать на растительное масло, в основном, подсолнечное, которое также не полезно и запускает цепочку дегенеративных процессов в организме, ведущих к повреждению сосудов, развитию атеросклероза, болезней сердца, почек и мозга.

Эту опасность можно уменьшить, если включать в рацион за месяц до поста больше растительных продуктов, клетчатки, бобовых и каш, которые готовятся, а не завариваются, а также употреблять семечки, орехи и льняное масло.

По мнению Соломатиной, грубой ошибкой во время поста будет и чрезмерное потребление картошки, которая в горячем виде является источником сахаров, а не просто крахмалов. Это то же самое, что есть чистый сахар столовыми ложками, что может стать причиной сахарного диабета второго типа.

Картошку специалист посоветовала употреблять исключительно в охлажденном виде, поскольку в ней тогда меньше крахмала и сахара.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы диетолог елена соломатина
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