Гепатолог рассказал, как поддержать здоровье печени

Ведение здорового образа жизни стало модным трендом XXI века. Однако важно не только поддерживать в норме общее состояние организма, но и лучше следить за работой внутренних органов, особенно печени, которая выполняет свои функции круглосуточно. Об этом рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в интервью 5-tv.ru.

Специалист отметил, что печень принимает на себя серьёзный удар, фильтруя поступающие в организм вредные вещества. А алкоголь и жирная пища убивают её, несмотря на чудесные способности к регенерации.

По словам доктора, на работу печени губительно влияют бесконтрольный приём медикаментов и пассивный образ жизни. Эти проблемы, если они имеются, важно устранить. Также отрицательно действует на печень переедание вообще и "нездоровая" пища, в частности.

Врач посоветовал соблюдать средиземноморскую диету для поддержания органа в отличном состоянии. Питаться нужно пять-шесть раз в день небольшими порциями, максимально включив в рацион витамины A, D, E, K и B12.

Гепатолог рекомендовал больше употреблять растительных, а не животных продуктов, сократить потребление красного мяса, есть как можно больше круп, рыбы и других морепродуктов, а для приготовления блюд использовать оливковое масло.

По его словам, стоит помнить про кисломолочные продукты, сыры и йогурты. В рацион можно добавить брокколи, шпинат, брюссельскую капусту, которые приводят к снижению жировых включений в клетках печени.

Антиоксиданты в большом количестве содержатся в зелёном чае, а усилить их лечебные свойства можно добавлением небольшого количества мёда или лимона. Также много антиоксидантов в нежирных сортах рыбы, бруснике и чернике, заключил врач.

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