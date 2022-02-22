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Автор Евгения Васильева

Врач предупредила об опасных методах лечения насморка: "Только усугубят"

Здоровье

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о распространённых ошибках при лечении насморка. Специалист призвала отказаться от народных средств и самостоятельного промывания специальными устройствами.

Врач предупредила об опасных методах лечения насморка: "Только усугубят"

"Некоторые любят, например, сок лука, сок каких-то лекарственных растений в чистом виде закапывать в нос. Это может вызвать ожог слизистой оболочки и только усугубить насморк", — предостерегла эксперт.

Вместе с этим она раскритиковала родителей, которые промывают детям нос специальными устройствами. Из-за этого есть риск развития отита или воспаления среднего уха, объяснила терапевт. Она порекомендовала поговорить с врачом перед подобной практикой.

Также Чернышова в беседе с Москвой 24 посоветовала при насморке употреблять больше воды. Если этот недуг наблюдают в ходе заболевания ОРВИ, насморк не стоит лечить, поскольку он пройдёт примерно через неделю, добавила специалист.

Ранее оториноларинголог Ольга Щекатурова объяснила, как справиться с заложенностью носа без сосудосуживающих капель. По словам врача, могут помочь чай со специями и массаж.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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