Врач предупредила об опасных методах лечения насморка: "Только усугубят"

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о распространённых ошибках при лечении насморка. Специалист призвала отказаться от народных средств и самостоятельного промывания специальными устройствами.

"Некоторые любят, например, сок лука, сок каких-то лекарственных растений в чистом виде закапывать в нос. Это может вызвать ожог слизистой оболочки и только усугубить насморк", — предостерегла эксперт.

Вместе с этим она раскритиковала родителей, которые промывают детям нос специальными устройствами. Из-за этого есть риск развития отита или воспаления среднего уха, объяснила терапевт. Она порекомендовала поговорить с врачом перед подобной практикой.

Также Чернышова в беседе с Москвой 24 посоветовала при насморке употреблять больше воды. Если этот недуг наблюдают в ходе заболевания ОРВИ, насморк не стоит лечить, поскольку он пройдёт примерно через неделю, добавила специалист.

Ранее оториноларинголог Ольга Щекатурова объяснила, как справиться с заложенностью носа без сосудосуживающих капель. По словам врача, могут помочь чай со специями и массаж.

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