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Автор Николай Ткаченко

Семейный врач развеял миф о вреде фитиновой кислоты в орехах и крупах

Здоровье

Известно, что содержащаяся в орехах и зерновых фитиновая кислота ухудшает усвоение минералов из пищи. В связи с этим, некоторые стали заявлять о вреде этого вещества. Однако если детально рассмотреть его влияние на организм, то можно обнаружить больше пользы, чем вреда. Хорошей новостью поделился врач общей практики Михаил Петрик на своём YouTube-канале.

Семейный врач развеял миф о вреде фитиновой кислоты в орехах и крупах

Специалист объяснил, что соединения фитатов содержатся в бобовых, зерновых, орехах и семечках. Они нужны растениям для высвобождения фосфора из семян при их прорастании. Попав в кишечник человека, фитаты связываются с кальцием, магнием, цинком и другими минералами, не давая им всасываться через кишечную стенку.

Однако здесь есть важный момент — фитаты не дают усваиваться минералам только из тех продуктов, в которых находятся сами, заметил доктор. По его словам, есть польза и от усвоения небольшого количества самой фитиновой кислоты, так как это антиоксидант, защищающий клетки от повреждения.

Также она обладает противораковым эффектом, отметил врач. Фитиновая кислота предотвращает развитие рака кишечника, легких и предстательной железы. На её основе разрабатывают противоонкологические препараты.

Фитаты связываются с крахмалами, тем самым уменьшая пики концентрации глюкозы после приема пищи, что благоприятно сказывается на здоровье. Кроме того, фитиновая кислота противодействует мочекаменной болезни, связывая кальций в кровотоке. Она препятствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, добавил специалист.

Он объяснил, что блюда, содержащие фитиновую кислоту, съеденные за несколько часов до рыбных или мясных блюд, никак не повлияют на усвоение из них минералов. И успокоил тех, кто боится есть орехи и семена без предварительного замачивания. Делать это, при желании, можно, если хочется повозиться, но никакого особого смысла в этом нет, заключил доктор Петрик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Почему надо есть пищу, богатую фитатами и фитиновой кислотой
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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