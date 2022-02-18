Невролог Лисенкова назвала продукты, которые помогут сохранить зрение

От нехватки витаминов может возникать сухость в глазу, помутнение хрусталика и даже размягчение роговицы. О том, какие продукты есть, чтобы сохранить зрение, рассказала невролог, врач высшей категории Ольга Лисенкова на своём YouTube-канале.

Специалист отметила, что на остроту зрения влияет витамин А. Он воздействует на быстро делящиеся клетки эпителия и слизистой оболочки глаз, влияет на зрительный пигмент родопсин, без которого невозможно нормальное зрение. При значительном недостатке витамина A может произойти размягчение роговицы.

Получить витамин А можно из таких продуктов, как рыбий жир, печень рыб и животных, желток яйца, морковь и тыква. Суточная норма витамина A 0,5 — 2,5 мг, но чтобы не возникло токсических эффектов, превышать её нельзя, подчеркнула доктор.

Она добавила, что Витамин B1, он же тиамин, участвует в работе зрительного нерва и регуляции внутриглазного давления. Потребность в нём составляет около 2,4 мг в сутки. Витамин B2 влияет на регенерацию тканей, участвует в выработке энергии в клетке. Его необходимо до 3 мкг в сутки. При недостатке может возникать сухость глаза, блефарит, кератоконьюктивит, светобоязнь.

Витамины группы В могут синтезироваться полезными бактериями в кишечнике, также они содержатся в печени животных, в сердце, грибах и гречке, объяснила врач.

Витамины P (рутин) и C действуют комплексно. Они являются антиоксидантами, защищают глаза от повреждения, от них зависит хороший кровоток глаза. Рутин влияет на проницаемость стенки сосудов. Витамин P содержится в баклажанах, свёкле и чернике, а C — в цитрусовых и чёрной смородине.

Селен участвует в превращении светового сигнала в нервный импульс. Это мощный антиоксидант, который препятствует помутнению хрусталика. Потребность организма в нём около 100 мкг в сутки. Селеном богат бразильский орех. Взрослым достаточно 1- 2 орешка в сутки для восполнения суточной нормы, а детям половинки ореха.

Лютеин защищает глаза от повреждения свободными радикалами и светового воздействия. Им богаты шпинат, яйца, сельдерей, хурма и тыква, заключила врач.

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