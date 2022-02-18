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Автор Евгения Васильева

Норвежские учёные перечислили восемь симптомов "омикрона" у привитых

Здоровье

Учёные из Норвегии рассказали об основных признаках болезни вариантом COVID-19 "омикрон" среди вакцинированных против этой инфекции людей. Эксперты исследовали вспышку заражаемости после рождественского мероприятия в ресторане.

Норвежские учёные перечислили восемь симптомов "омикрона" у привитых

Как написали в Eurosurveillance, из 110 участников посиделок инфицированными омикрон-штаммом оказались 81. Девять процентов пациентов в прошлом прививались от COVID-19. Учёные выяснили такие распространённые проявления болезни вариантом "омикрон", как:

  • кашель,
  • насморк,
  • усталость,
  • боль в горле,
  • головная боль,
  • мышечная боль,
  • лихорадка,
  • чихание.

Также некоторые люди страдали из-за снижения аппетита, вкуса и обоняния. Ещё у пациентов зафиксировали проблемы с дыханием. Вместе с этим самым редким симптомом оказалась боль в животе.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что хлопковые вещи являются наиболее безопасными в эпоху пандемии коронавируса. Как подчеркнул врач, эта ткань состоит из целлюлозы, способной вытягивать влагу из слюны и слизи. Без жидкости COVID-19 быстро умирает, пояснил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус владимир болибок
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