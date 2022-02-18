Норвежские учёные перечислили восемь симптомов "омикрона" у привитых

Учёные из Норвегии рассказали об основных признаках болезни вариантом COVID-19 "омикрон" среди вакцинированных против этой инфекции людей. Эксперты исследовали вспышку заражаемости после рождественского мероприятия в ресторане.

Как написали в Eurosurveillance, из 110 участников посиделок инфицированными омикрон-штаммом оказались 81. Девять процентов пациентов в прошлом прививались от COVID-19. Учёные выяснили такие распространённые проявления болезни вариантом "омикрон", как:

кашель,

насморк,

усталость,

боль в горле,

головная боль,

мышечная боль,

лихорадка,

чихание.

Также некоторые люди страдали из-за снижения аппетита, вкуса и обоняния. Ещё у пациентов зафиксировали проблемы с дыханием. Вместе с этим самым редким симптомом оказалась боль в животе.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что хлопковые вещи являются наиболее безопасными в эпоху пандемии коронавируса. Как подчеркнул врач, эта ткань состоит из целлюлозы, способной вытягивать влагу из слюны и слизи. Без жидкости COVID-19 быстро умирает, пояснил специалист.

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