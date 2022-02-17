Эксперт рассказал о грядущей шестой волне коронавируса в России

В России летом во время сезона отпусков может начаться новая, шестая волна коронавируса, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков, который занимается математическим моделированием и прогнозированием COVID-19.

Специалист усомнился в том, что пятая волна коронавируса, которая сейчас охватила Россию, будет последней. По данным Центра компетенций, после февраля пандемия будет отступать, однако в апреле снова обострится.

"По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас", — заявил Боровков в беседе с РИА Новости.

Он привёл следующий пример. Летом в Санкт-Петербург приедут тысячи туристов, и если к тому времени появится новый вариант коронавируса, то приезжие могут распространить его по Северной столице, откуда он пойдёт по всей стране и вызовет новую волну.

Ранее Невролог Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru предупредил о риске развития серьёзных желудочно-кишечных заболеваний из-за омикрон-штамма коронавируса.

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