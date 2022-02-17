EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Эксперт рассказал о грядущей шестой волне коронавируса в России

Здоровье

В России летом во время сезона отпусков может начаться новая, шестая волна коронавируса, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков, который занимается математическим моделированием и прогнозированием COVID-19.

Эксперт рассказал о грядущей шестой волне коронавируса в России

Специалист усомнился в том, что пятая волна коронавируса, которая сейчас охватила Россию, будет последней. По данным Центра компетенций, после февраля пандемия будет отступать, однако в апреле снова обострится.

"По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас", — заявил Боровков в беседе с РИА Новости.

Он привёл следующий пример. Летом в Санкт-Петербург приедут тысячи туристов, и если к тому времени появится новый вариант коронавируса, то приезжие могут распространить его по Северной столице, откуда он пойдёт по всей стране и вызовет новую волну.

Ранее Невролог Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru предупредил о риске развития серьёзных желудочно-кишечных заболеваний из-за омикрон-штамма коронавируса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Радоваться нечему": Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
Новости
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана
Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут
Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе
Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"
ГК "МИЦ" возводит новый объём домов в жилом проекте "Цветочные поляны"
Кардиолог Кореневич раскрыла важный признак нехватки кислорода в организме
Эксперт рассказал о грядущей шестой волне коронавируса в России
Би-би-си вырезала из интервью Джоковича воспоминания о бомбёжках НАТО
Пользователи Twitter потешаются над новыми датами "нападения РФ" на Украину
Путин призвал высылать из России нелегальных мигрантов
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Эксперт рассказал о грядущей шестой волне коронавируса в России
Би-би-си вырезала из интервью Джоковича воспоминания о бомбёжках НАТО
Пользователи Twitter потешаются над новыми датами "нападения РФ" на Украину
Путин призвал высылать из России нелегальных мигрантов
Контактный дерматит: почему женщины доводят свои руки до ручки и как их лечить
Экономист объяснил подорожание российской нефти Urals до показателей 2014 года
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
В КЧР зарезали москвича: предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Может ли ОРВИ протекать по "ковидному сценарию", объяснил врач Гончаров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников