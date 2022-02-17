Врач заявил о развитии серьёзных желудочно-кишечных заболеваний из-за "омикрона"

Невролог Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв эпидемиолога Тима Спектора обратить внимание на необычные симптомы заражения коронавирусом, которые относятся к желудочно-кишечному тракту.

"Из-за омикрон-штамма могут появиться желудочно-кишечные заболевания. Вирус поражает нервные сплетения, приводит к нарушению деятельности блуждающего нерва, который нервирует все внутренние органы. Он имеет очень сложную анатомию. Но факт в том, что это приводит к расстройству иннервации внутренних органов", — объяснил врач.

Также он напомнил, что из-за заражения поражается свёртывающаяся система крови, нарушается микроциркуляция. Как подчеркнул специалист, патологоанатомы находят тромбозы во всех внутренних органах.

"В репродуктивной системе, у женщин — это яичники, матка, у мужчин — это предстательная железа. И, в том числе, в кишечнике, что приводит к расстройству. Происходят нарушения кровообращение на уровне слизистой, кишечника и желудка, внутренних органов", — сказал эксперт.

Ранее профессор Спектор назвал следующие необычные проявления болезни омикрон-вариантом:

тошнота,

рвота,

боль в животе и его вздутие,

изжога,

диарея.

По словам эпидемиолога, людям, которые столкнулись с такими симптомами, лучше изолировать себя от окружающих. Вместе с этим специалист порекомендовал в случае подобных признаков обратиться к врачам.

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