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Автор Евгения Васильева

Врач заявил о развитии серьёзных желудочно-кишечных заболеваний из-за "омикрона"

Здоровье

Невролог Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв эпидемиолога Тима Спектора обратить внимание на необычные симптомы заражения коронавирусом, которые относятся к желудочно-кишечному тракту.

Врач заявил о развитии серьёзных желудочно-кишечных заболеваний из-за "омикрона"

"Из-за омикрон-штамма могут появиться желудочно-кишечные заболевания. Вирус поражает нервные сплетения, приводит к нарушению деятельности блуждающего нерва, который нервирует все внутренние органы. Он имеет очень сложную анатомию. Но факт в том, что это приводит к расстройству иннервации внутренних органов", — объяснил врач.

Также он напомнил, что из-за заражения поражается свёртывающаяся система крови, нарушается микроциркуляция. Как подчеркнул специалист, патологоанатомы находят тромбозы во всех внутренних органах.

"В репродуктивной системе, у женщин — это яичники, матка, у мужчин — это предстательная железа. И, в том числе, в кишечнике, что приводит к расстройству. Происходят нарушения кровообращение на уровне слизистой, кишечника и желудка, внутренних органов", — сказал эксперт.

Ранее профессор Спектор назвал следующие необычные проявления болезни омикрон-вариантом:

  • тошнота,
  • рвота,
  • боль в животе и его вздутие,
  • изжога,
  • диарея.

По словам эпидемиолога, людям, которые столкнулись с такими симптомами, лучше изолировать себя от окружающих. Вместе с этим специалист порекомендовал в случае подобных признаков обратиться к врачам.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус игорь орлов врач
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