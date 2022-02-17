Эпидемиолог предупредил о скрытых и неожиданных симптомах омикрон-штамма

Профессор, эпидемиолог Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сообщил, что вариант коронавирусной инфекции "омикрон" способен размножаться не только в носу, но и в кишечнике. Поэтому необходимо обратить внимание на необычные проявления новой болезни, отметил специалист.

Как написали в The Sun, заражённые омикрон-штаммом люди могут заметить следующие симптомы:

тошноту,

рвоту,

боль в животе и его вздутие,

изжогу,

диарею.

Вместе с этим Спектор призвал в случае подобных желудочно-кишечных проблем изолировать себя от окружающих. Также эксперт порекомендовал пройти тестирование на наличие COVID-19 в организме.

Ранее доктор и ведущий Евгений Комаровский предостерёг от самостоятельного приёма антибиотиков при заболевании коронавирусом. Врач посоветовал попросить помощи у профессиональных медиков.

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