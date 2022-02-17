Иммунолог рассказал, в какой одежде легче всего заразиться "омикроном"

Врач Владимир Болибок предупредил, что на синтетической одежде, стразах и металлических элементах омикрон-вариант коронавируса может присутствовать свыше семи дней. Специалист посоветовал носить хлопковые вещи, чтобы уберечься от этого штамма.

"Целлюлоза, из которой состоит хлопковая ткань, вытягивает влагу из капель слюны и слизи, которые могут на неё попасть. В итоге они очень быстро высыхают. В обезвоженном состоянии коронавирус быстро погибает", — рассказал иммунолог, слова которого цитирует Москва 24.

Если надеть три слоя такой одежды, они защитят от заражения вариантом "омикрон", как будто человек находится в специальном комбинезоне, подчеркнул эксперт. Если всё же люди посетили общественное место в синтетике, необходимо постирать вещи, сказал Болибок.

По статистике Оперативного штаба на 17 февраля, в России за последние 24 часа зафиксировали 180 622 случая инфицирования COVID-19. За минувшие сутки скончались из-за новой болезни 790 человек.

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